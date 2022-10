Agenzia ANSA

La Royal Navy ha ordinato un'indagine su presunte accuse di bullismo e molestie sessuali ai danni di alcune militari impegnate a bordo dei sottomarini. Lo riporta la Bbc, citando le testimonianze ...Ledi infortunio delle lavoratrici italiane nei primi nove mesi del 2022 sono state 222.638,... la cuiin Italia nei primi nove mesi dell'anno è di 25,5 decessi ogni milione di occupati. ... Media, denunce abusi sessuali a bordo sottomarini Royal Navy - Europa La Royal Navy ha ordinato un'indagine su presunte accuse di bullismo e molestie sessuali ai danni di alcune militari impegnate a bordo dei sottomarini. (ANSA) ...La frase shock rivolta a una studentessa del liceo Plinio Seniore mentre toglieva la felpa in aula. Studenti in rivolta: il 18 novembre annunciata una manifestazione in tutta Italia ...