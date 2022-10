La Procura ritira le accuse di frode contro Neymar | «Sono stato diffamato per dieci anni»

accoltellamento al centro commerciale milanofiori di assago 13 1. ACCOLTELLATI A MILANO: PM,VIA COLTELLI DA NEGOZI CARREFOUR - Ladi Milano ha suggerito a Carrefour di ritirare dagli scaffali di tutti i suoi supermercati italiani i coltelli in vendita. Un invito, ......tutti i coltelli dai punti vendita Carrefour ha scelto, dopo l'episodio di Assago, di ritirare dalla vendita tutti i coltelli. Una decisione assunta anche dopo il suggerimento della. I ...I carabinieri le hanno notificato l'esecuzione di una misura cautelare in carcere, per un cumulo di pene legato a reati di droga, mentre si stava per sposare, ma era un errore di trascrizione del trib ...Il rito è stato interrotto per eseguire l'ordine di carcerazione, trasmesso alla Procura di Monza dal Tribunale brianzolo, per una sentenza passata in giudicato nonostante ci fosse stato il ricorso in ...