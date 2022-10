Jabil | Finora risoluzioni consensuali e non licenziamenti

Leggi su ildenaro

(Di sabato 29 ottobre 2022) I lavoratori che hannolasciato ladi Marcianise, in provincia di Caserta – circa 250 – lo hanno fatto sulla base die non dicollettivi. Lo sottolinea una nota dell’ufficio stampa dell’azienda in merito alla vertenza aperta. Ieri, intanto, si è svolto il terzo confronto tra i sindacati e i vertici dellatenutosi in modalità telematica alla presenza anche di rappresentanti di Confindustria. Si è trattato, secondo i sindacati, di un’altra fumata nera nel confronto tra le parti dopo i precedenti del 29 settembre e del 17 ottobre. Nuovo round il 7 novembre prossimo, quando le parti torneranno a riunirsi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.