Inter-Sampdoria in tv e streaming | dove vederla

(Di sabato 29 ottobre 2022) I nerazzurri di Simone Inzaghi sfidano i blucerchiati di Stankovic nell’anticipo serale della 12ª giornata di Serie A:vedereL’di Simone Inzaghi ospita ladel grande ex Dejan Stankovic nell’anticipo serale della 12ª giornata della Serie A 2022/2023. I nerazzurri sono attardati in classifica e occupano attualmente la settima posizione con 21 punti, i blucerchiati con la vittoria contro la Cremonese sono invece risaliti in terzultima posizione a quota 6.: la partita si giocherà sabato 29 ottobre 2022, nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Luca Massimi di Termoli. Clicca qui per i precedenti di ...

MILANO - Il sabato della 12ª giornata di campionato sarà chiuso dal match train quella che sarà la prima volta di Dejan Stankovic da allenatore contro i nerazzurri. I blucerchiati si sono sbloccati in campionato con il successo contro la Cremonese ma i ......30 Napoli PreMatch Empoli Sabato 12 Novembre 2022 - 15:00 Napoli PreMatch Udinese Mercoledì 4 Gennaio 2023 - 20:45PreMatch Napoli Domenica 8 Gennaio 2023 - 18:00PreMatch Napoli ...La partita tra i nerazzurri e la Samp si gioca stasera, sabato 29 ottobre, alle 20.45. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Sono 130 i precedenti tra le due s ...Tutto pronto al Meazza per il fischio d’inizio del match tra Inter e Sampdoria: le immagini dallo spogliatoio – FOTO Il Meazza è pronto ad accogliere la Sampdoria per il match contro l’Inter, valido p ...