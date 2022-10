(Di sabato 29 ottobre 2022) Si vaunafino al 30 giugno prossimo delleper chi non aveva fatto il vaccino obbligatorio. Ilnonpiù quotidiano: "Oggi la malattia è completamente diversa da quella che c'era una volta. Man mano lavoriamo per un ritorno ad una maggiore libertà" ha detto il neo-ministro della Salute Schillaci. Il tasso di positività sale al 15,9%

Sky Tg24

La proposta prevede appunto fino al 30 giugno 2023 la sospensione delle 'attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell'obbligo vaccinale- 19'. ...... Inps: "Assegni più ricchi al Nord" Pensioni novembre 2022, calendario pagamento ePensioni, ...le imprese italiane serve "un intervento finanziario europeo come è avvenuto ai tempi del. Le ... Covid, news. Mef: verso sospensione multe per i no vax. Bollettino sarà settimanale. LIVE “La proposta sospende fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell’obbligo vaccinale Covid-19”, spiegano fonti del ministero. – foto ...Il Tesoro ha terminato l'istruttoria e ha presentato al Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento un emendamento al Dl Aiuti ter, ora all'esame della Camera ...