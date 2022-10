X Factor 2022 | tilt fra due artisti di Ambra | passa Lucrezia | lascia il palco Matteo Siffredi

Lucrezia 2 Uno dei talenti più puri di Xannullato da una scelta imbarazzante da parte di ambra che ci propone un cimiteriale "i love you baby" di Gloria Gaynor. Ridateci i trenini con ...Se Francesca Michielin è stata la regina indiscussa del primo live di Xnon di certo da meno è stata l'unica giudice donna di questa edizione: Ambra Angiolini . Per la prima serata Ambra ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Musica pop ad alto volume, scenografia con vorticosi mix di colori, ballerini energici ma soprattutto Francesca Michielin, Fedez, Ambra Angiolini, ...