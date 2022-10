Uomini e Donne non va in onda lunedì e martedì | i motivi e quando ritorna

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Mediaset ha deciso di apportare delle modifiche al palinsesto di Canale 5 della prossima settimana. Ad essere colpito da tali cambiamenti è anche il programma di Maria De Filippi,. La trasmissione incentrata sull'amore, infatti, non andrà in31 ottobre e1° novembre 2022. Il motivo di tale scelta risiede nel fatto che il giorno 1 novembre è festivo sul calendario. Il dating show, però, ha deciso di saltare anche la messa indel 31 ottobre dando luogo ad un ponte. In sostituzione della trasmissione andranno indei film, che sono stati già scelti secondo la programmazione Mediaset.News: ecco perchè non va ine da cosa verrà ...