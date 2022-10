Spalletti ritrova Anguissa

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo due settimane per la gara contro il Sassuolo, già convocato contro il Rangers Glasgow, ma non utilizzato per precauzione.... Sostituito molto bene da Ndombelè, in crescita rispetto ad inizio stagione. Unici assenti Rrahmani e Sirigu alle prese con infortuni muscolari. Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo: rientra Ferrari, nel Sassuolo, dopo la squalifica NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui;, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Ostigard, Olivera, Elmas, Demme, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone, Raspadori. Allenatore: LucianoIndisponibili: Rrhamani, Sirigu. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Laurienté. A ...

...plastica di quell'idea che Lucianoha portato in giro per un trentennio e che stavolta sublima con la chimica che sima guardandosi dentro, tra campo e panchina'.celebra ...Ed è forse anche per questo che tanti tifosi, da quelli che hanno vissuto la magia del Napoli di Maradona a chi ha sfiorato il sogno con Sarri,nel gioco diqualcosa che fa davvero ...Neanche con la playstation qualcuno avrebbe potuto far giocare meglio il Napoli: 5 vittorie su 5 in Champions, 20 gol segnati, 4 subiti. Numeri che resteranno nella storia del club.Un’ottima notizia per Spalletti, alla luce dell’ottimo rendimento fornito fin qui dal centrocampista autore di 3 gol e 5 assist in 13 apparizioni complessive. Il Napoli sta per ritrovare uno dei suoi ...