Psg su 16enne Endrick | ma occhio al Real Madrid

(Di venerdì 28 ottobre 2022) E’ già partita l’asta per il nuovo talento brasiliano, il. Contro l’Atletico Paranaense, il baby attaccante del Palmeiras è diventato il più giovaneizzatore della storia del campionato brasiliano (Neymar aveva segnato il suo primo gol in una competizione ufficiale a 17 anni e 41 giorni). Ed ora, anche se non potrà giocare in Europa prima della stagione 2024/25, è già sul taccuino di tutte le big. Tra queste, secondo Marca, il Paris Saint Germain avrebbe già presentato una prima proposta da 20 milioni di euro, ma ilsarebbe pronto a rispondere e nei prossimi giorni presenterà la sua proposta. SportFace.