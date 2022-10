Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | qualificazioni | al via Sonego e Fognini

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) E’ tutto pronto per l’inizio delledel torneo di, ultimodella stagione sui campi in cemento indoor della capitale francese. L’Italia potrà contare su due tennisti, che cercheranno di staccare il pass per il main draw. Si tratta di Lorenzo, testa di serie numero due, e Fabio, testa di serie numero otto. Entrambi sono attesi da un esordio non semplice rispettivamente contro il portoghese Joao Sousa ed il colombiano Galan. Per il torinese, poi, al turno decisivo ci sarebbe molto probabilmente l’americano McDonald, recente semifinalista a Napoli. Il ligure, invece, in caso di successo si giocherebbe l’accesso al tabellone principale presumibilmente con lo spagnolo Munar. Di seguito gli spicchi ...