Lo preparo con patate e formaggio | è una vera meraviglia!

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Avete mai sentito parlare e possibilmente mangiato il frico friulano? E’ una prelibatezza a base di, lardo e cipolle. In questo articolo vogliamo raccontarvi un po’ di questo piatto e soprattutto spiegarvi come prepararlo! Un po’ di storia e geografia del frico Il frico è tipico soprattutto della regione prevalentemente montana della Carnia, a nord – ovest della provincia di Udine, ma anche di tutto il Friuli – Venezia Giulia. E’ riconosciuto dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali come un prodotto agroalimentare tradizionale friulano e giuliano (PAT). E’ molto presente anche in Slovenia e Carinizia, dove è conosciuto come “frika”. Chiamato “fricò” fino a fine Ottocento, se ne parla per la prima volta in un’opera culinaria circa della metà del XV secolo: “De Arte Coquinaria”, scritta dal Maestro Martino da ...