Infermiera tirocinante del Policlinico Umberto I denuncia | “Stuprata nel ripostiglio delle scope”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Una studentessa si Infermieristica che sta svolgendo il tirocinio professionale nel reparto di Urologia nelI di Roma hato di essere stata violentata in reparto. Ha venti anni, e ieri si è presentata al pronto soccorso dicendo di aver subito una violenza sessuale tra le mura del primo polo sanitario della Capitale. A sua detta l’autore della violenza sarebbe un infermiere dipendente della struttura, che sarebbe già stato identificato dalla polizia. I fatti sarebbero accaduti all’una di notte tra giovedì e venerdì, nel padiglione 29 al terzo piano. Il suo “tutor” 55enne, che dovrebbe formarla e dirigerla nel lavoro quotidiano, l’avrebbe invitata con una scusa ad entrare in uno sgabuzzino nel quale vengono custoditee lenzuola. Avrebbe poi chiuso la porta a chiave e avrebbe abusato di ...

... quest'anno infatti riuscirò a diventareOSS ma mi piacerebbe tanto continuare gli studi all'Università. Il mio sogno è quello di diventare. Ovviamente il mondo della moda mi ...... BERGAMO 17942 CARROZZIERE ESPERTO luogo di lavoro: TREVIOLO 17719 ASA/OSS Eluogo di ... PARATICO 18098 CONTABILE FISCALISTA luogo di lavoro: SARNICO 18079IMPIEGATA/O luogo di ...È stata violentata in uno stanzino dell'Umberto I da quello che sarebbe dovuto essere il suo supervisore. A raccontare l'abuso, al vaglio della polizia, una studentessa in infermieristica. La giovane, ...Roma. L’ospedale, che dovrebbe essere il luogo ”sicuro” per antonomasia, questa volta, è stato il teatro di un evento terrificante, macabro e inaspettato. Una ragazza di appena 20 anni all’alba di ier ...