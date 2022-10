Il Viminale lancia l' allarme | violenti pronti ai disordini

Tag24

Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi ,l'allarme sul clima sociale che si sta generando in questo autunno caldo che ci apprestiamo ... Aldunque ci si prepara ad affrontare un ......abbiano esagerato con le manganellate sugli studenti alla Sapienza il nuovo inquilino del... sarò più tollerante" Ore 14.03 Il leghista Giorgio Maria Bergesioun appello per mettere in ... Lega, Salvini non molla. Ma Maroni lancia Zaia per la leadership Tornano le navi delle Ong nel Mediterraneo, e inevitabilmente le polemiche. Nel giorno della fiducia alla Camera, il premier Giorgia Meloni spiega che «l'immigrazione va governata». Il segnale del cam ...Al Viminale arriva dopo una sua quasi compagna di scuola, Luciana Lamorgese, che ha fatto il liceo Colletta di Avellino quando il padre Italo era prefetto della città negli anni Settanta.