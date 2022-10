Google omaggia le guide locali di Maps con un interessante buono sconto

(Di venerdì 28 ottobre 2022)offre allediuncodiceche può essere utilizzato per gli acquisti suStore. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Quotidiano di Sicilia

Informazioni: www.teatrocolosseo.it Daniele Angi Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Leggi anche › La pittura "femminista" di Artemisia Gentileschi in digitale suArts Culture › ll doodle diArtemisia Gentileschi, pittrice e icona femminista E come ... Giornata mondiale degli insegnanti, Google li omaggia. L’Unesco: ora stipendi più dignitosi Fabrizio Frizzi figlia Stella: Carlotta Mantovan ha aggiornato il suo social con un video dolcissimo della piccola Stella. La bambina fa un omaggio al papà ...Oggi Google ha condiviso 10 motivi per cui pensa che le persone dovrebbero amare l'uso dell'app Messaggi sui loro dispositivi Android, compresa una ...