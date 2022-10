Gattuso | «Io e Xavi facevamo due sport diversi»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Le parole di Gennarosu, prossimo avversario con il Barcellona del Valencia: «È un grande allenatore e farà una grande carriera» Gennaro, in conferenza stampa in vista della sfida tra Valencia e Barcellona, ha parlato anche di, tecnico dei catalani. Di seguito le sue parole. «Per anni quando ci sfidavamo in campo lo dovevo rincorrere, era difficile recuperare la palla a quel Barcellona.completamente. È un grande allenatore e farà una grande carriera, lo rispetto e lo apprezzo. È molto intelligente, affrontarlo domani sarà un piacere e un onore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

