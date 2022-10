QN Motori

Nel 2016, in occasione dei cent'anni dalla nascita del geniale imprenditore emiliano, il figlio Tonino ha pubblicato con Minerva edizioni la biografia del padre. Vediamo di conoscere di seguito la biografia e le imprese di questo magnate italiano. Nei paragrafi ...... Frank Grillo , attore e campione di arti marziali di origini calabresi e napoletane, tra i protagonisti nel ruolo del mitico, del film '' prodotto da Ilbe, la cui ... Ferruccio Lamborghini, vita e curiosita` Scopriamo di più sulla vita di Ferruccio Lamborghini, il geniale imprenditore emiliano che ha rivoluzionato il mondo dell'automotive ...Roma : Ci siamo! L’anteprima mondiale del film Lamborghini – The man behind the legend è finalmente alla nostra portata. Siamo pronti, biglietti alla mano, platea, fila 4… entriamo all’Auditorium dell ...