F1 oggi | GP Messico 2022 | orari prove libere 28 ottobre | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di venerdì 28 ottobre 2022), venerdì 28, prima giornata didel GP del, terzultimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Città delpiloti e team lavoreranno in cerca della messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLEDEL GP DELDI F1 ALLE 20.00 E ALLE 23.00 I giochi sono fatti: Max Verstappen e Red Bull sono campioni del mondo. L’olandese ha dominato quest’annata e potrebbe non essere ancora sazio. Vedremo come il team di Milton Keynes deciderà di agire sulla base anche della volontà del messicano Sergio Perez di imporsi davanti al suo pubblico. In casa Ferrari ci si aspetta sempre di mettere a segno il colpaccio, ma i ...

Dal suo sbarco in Formula 1 (2007), Hamilton ha sempre vinto almeno un Gran Premio. Quest'anno ha collezionato la bellezza di sette podi ma non ha ancora portato a casa un primo posto. In Messico avrà ...Fino a domenica 30 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio di Città del Messico di F1, ...