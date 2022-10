Ant-Man and the Wasp | Quantumania | William Jackson Harper si unisce al cast

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un nuovo membro sialdi Ant-Man and the: si tratta di, il cui ruolo non è stato però ancora rivelato.si sarebbe unito aldi Ant-Man and thein un ruolo che per il momento rimane top secret. La conferma arriva da parte di fonti Disney, come rivela Deadline.è noto soprattutto per il ruolo di Chidi Anagonye nella serie NBC The Good Place, che gli ha fruttato una nomination agli Emmy come miglior attore non protagonista in una commedia, ma ora si avvicina il suo ingresso nell'MCU. ...

Variety ha ricevuto conferma che l’attore William Jackson Harper , meglio noto al grande pubblico per il ruolo di Chidi in The Good Place, comparirà nell’attesoand The Wasp: Quantumania . La parte impersonata dall’attore è al momento tenuta fortemente segreta dai Marvel Studios , che non hanno commentato la notizia. La pellicola, diretta da ...Dopo il trailer in lingua origina e e quello a dimensione formica , i Marvel Studios hanno diffuso anche il trailer italiano diand the Wasp: Quantumania . Potete vederlo nella parte superiore di questa pagina.and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The ...Un nuovo membro si unisce al cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania: si tratta di William Jackson Harper, il cui ruolo non è stato però ancora rivelato.Variety ha ricevuto conferma che l’attore William Jackson Harper, meglio noto al grande pubblico per il ruolo di Chidi in The Good Place, comparirà nell’atteso Ant-Man and The Wasp: ...