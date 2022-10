Al Maggio Musicale Maurizio Pollini con Mehta e Martha Argerich con Dutoit

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 28 ottobre 2022) In programma per il 29, la Sinfonia n. 104, London di Franz Joseph Haydn, la Sinfonia n. 1 di Franz Schubert e, in chiusura, il Concerto in si bemollere K. 595 per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart; per domenica 30, Valses nobles et sentimentales di Maurice Ravel e il Concerto in la minore per pianoforte e orchestra di Robert Schumann. Chiude la serata Le Sacre du printemps, di Igor Stravinskij L'articolo proviene da Firenze Post.