Wilma e Giaele smascherano Daniele | “Hai baciato Elenoire ti abbiamo visto”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La lite traDal Moro edFerruzzi ha scosso la casa del GF Vip e ieri notteGoich e Giale De Donà hanno preso le parti della loro coinquilina. La giovane influencer ha addirittura detto adi averlomentre baciava(quindi la Ferruzzi aveva ragione quando ha parlato con Antonella): “I baci in bocca ci sono stati e li ho visti! Non puoi negare perché ho. Baci a stampo e dormire insieme, lei può illudersi con queste cose. Lei si è arrabbiata perché tu la vedi solo come un’amica e lei vorrebbe altro. Però si è illusa perché qualcosa ci sarà stato. Io non hote baciare altre, masì. Così come non hoche tu dormivi con altre, ma con Ele sì. Quindi ...

Nikita non lascia in sospeso, chiama e chiarisce guardandoti in faccia, che poi sia, sia, sia elenoire neghino allo stesso modo, fa capire la differenza tra un cavallo di razza e tanti ...Il comico l'ha tranquillizzato, dicendogli di aver avuto dei toni alti conGoich e Patrizia ... La stilista infastidita dall'atteggiamento del comico: 'Stai zitto!'De Donà intanto ha ... Con la nomination di Amaurys Perez, Pamela Prati, George Ciupilan e Giaele De Donà termina l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 24 ...