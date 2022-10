“Uomini e Donne” e “Amici” sospesi | perché e da quando non vanno più in onda

Leggi su dilei

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dicembre è un mese particolare per la televisione italiana. Porta con sé svariati cambi di palinsesto e il 2022 non fa eccezione in tal senso. Mediaset ha infatti annunciato alcune modifiche, spedendo in pausa anche programmi amatissimi del daytime di Canale 5. Programmi Mediaset: cosa cambia a dicembre La fascia pomeridiana di Mediaset si prepara a un vero e proprio stravolgimento nel corso del mese di dicembre. Non una novità assoluta, tutt’altro, considerando come le modifiche al palinsesto siano frequenti nei periodi festivi. Gli annunci ufficiali giungono però sempre come un’amara stilettata per il pubblico. I fan dei programmi del daytime pomeridiano dovranno mettersi l’animo in pace, accettando il cambio di rotta. Le due grandi signore di questa fascia, Barbara D’Urso e Maria De Filippi, saranno messe in pausa, per poi riprendere i soliti appuntamenti tra fine 2022 e inizio ...