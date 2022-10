Ultime Notizie – Blitz attivisti contro la ‘Ragazza con l’orecchino di perla’ di Vermeer – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il celebre dipinto di, ‘La ragazza condi, è stato attaccato dagliambientali di ‘Just stop oil’ al Mauritshuis Museum all’Aja. Secondo quanto si vede anche daldiventato virale sui social, un attivista ha cercato di incollarsi al dipinto, mentre un altro gli versava addosso della passata di pomodoro. Fortunatamente l’opera d’arte è è protetta da un vetro e non ha riportato danni. Tre persone sono state arrestate. L’agenzia Anp ha riferito che il quadro non sarebbe stato danneggiato. Glidi Just Stop Oil avevano già suscitato scalpore nei giorni scorsi prima imbrattando con zuppa di pomodoro una delle versioni dei ‘Girasoli’ di Van Gogh e poi lanciando una torta sul volto di cera di re Carlo III al Madame Tussauds. ALERTE INFO – ...