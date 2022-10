(Di giovedì 27 ottobre 2022) Roma, 27 ott – Lasi mostra ancora una volta, con tutto il suo stucchevole e fastidioso volto.vigilia dell’anniversario della marcia su Roma, “celebrato” dai soliti ambienti come la tragedia più grande della storia d’Italia, ci troviamo ancora una volta a constatare quanto sovraesposto, inla sua drammatica ipocrisia.e l’ipocrisia di definirsi democratici Quanto accaduto due giorni fa all’Università Ladi Roma, riportato anche sull’Agi, è un mix mortale di ignoranza, idiozia, scomposto accattonaggio contro la libertà di espressione, ma soprattutto. Non necessariamente fisica, ma anche mentale, culturale, spirituale. La...

Il Primato Nazionale

Riferendosi agli scontri tra studenti e polizia a La Sapienza, Giorgia Meloni ha detto: "In... Parole in linea con quelle a favore della libertà di espressione e contro la, già espresse ......di pari opportunità tra i generi e quindi volta al superamento di situazioni didi genere. Ogni anno, l'evento vedrà partecipe un comune appartenente ai quattro ambiti territoriali di... Tutta la violenza dell’antifascismo alla Sapienza "Non chiudere gli occhi", è iniziato il countdown per la marcia antiviolenza che quest'anno si svolgerà in quattro Comuni ...Il padre statunitense della Pennsylvania è stato arrestato dalla polizia locale, è accusato di continui abusi e violenze sui due figli di 6 e 8 ...