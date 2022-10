Sessismo nella Chiesa e divisione su donne sacerdotesse | il documento

Leggi su italiasera

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) –ilè ancora “molto diffuso”, da tutti i continenti si chiede una maggiore valorizzazione dellema sulla questione dellec’è. E’ quanto emerge dalsinodale – tappa Continentale- presentato oggi in Vaticano. Sull’ultimo aspetto, ilregistra che “posizioni assai più diversificate vengono espresse a proposito dell’ordinazione presbiterale per le, che alcune sintesi auspicano, mentre altre la considerano una questione chiusa”. Piu’ in generale, “da tutti i continenti arriva un appello affinché lecattoliche siano valorizzate innanzitutto come battezzate e ...