Roberto Benigni compie 70 anni | gli auguri di Bartoletti

festeggia il suo 70° compleanno, incensato dal politically correct Diciamocelo chiaramente: ormai vige ovunque il temibile politically correct che è una versione edulcorata, grazie ...La vita in diretta, Milly Carlucci anticipa: 'Tesoretto gonfiato sabato sera' 'Avremo in pista la coppia formata da Nino Frassica e dalla signora Coriandoli, per un omaggio ache oggi ...ROMA - "Settant'anni sono un'età importante. Anche per un eterno fanciullo. Auguri a Roberto Benigni per tutto quello che ci ha regalato di leggero e di ...Roberto Benigni compie 70 anni. Divertente, debordante, affabulatore, geniale, è diventato uno degli attori e registi più apprezzati. In Italia e nel mondo. Un autentico artista totale. Il cineasta, m ...