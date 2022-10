Ristrutturare appartamento

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sono molte le famiglie che prendono in considerazione e magari ci pensano per tanti mesi di mettere in pratica un progetto per un loroe vogliono rivolgersi ad un progettista per questo tipo di possibilità di , di cui si occupano le imprese edili che tra l’altro non si occupano solo di appartamenti, ma magari anche di locali pubblici come esercizi commerciali varie, palazzi, Hotel e Residence E anzi alcuni tra questi vengono contattati per trasformare dei locali che non vengono più utilizzati a livello commerciale in appartamenti dovendo cambiare però poi la destinazione d’uso E quindi parliamo di interventi molto complessi per quanto riguarda gli investimenti di denaro e che quindi ci vuole un’impresa affidabile se parliamo di un’impresa edile che sappia intercettare le esigenze e bisogni di chi ha questo progetto che magari ha da un altro tempo E poi ...