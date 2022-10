Pd | Parisi | “Congresso vero | di scelta Solo così si salva”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Quello che serve al Pd è un, di” con “un confronto limpido tra proposte nitidamente alternative”. Sarebbe “il primo”. E il modo per costruire una “visione” da “offrire ai cittadini” come alternativa alla destra di Giorgia Meloni. Alla vigilia della Direzione Pd di domani sul percorso congressuale, Arturodispensa riflessioni e consigli parlando con l’Adnkronos. Professor, basterà ilper ridare al Pd un senso e uno scopo? “No. Quello che serve al Pd sarebbe un, il primo: undi. Guidato all’interno da quello stesso ‘Scegli’ che secondo Letta avrebbe dovuto portare alla vittoria ...

