Mondiali 2022 Qatar | Zahawi a tifosi inglesi LGBT+ | “Non rinnegatevi”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il ministro degli Esteri britannico, James Spencer Cleverly, è stato fortemente criticato per aver invitato iche intendono recarsi aiina rispettare la cultura locale. Nel Paese, infatti, è accertata la sistematica violazione dei diritti civili e l’omosessualità resti illegale. Un commento in parte rettificato dal presidente del partito conservatore, Nadhim. Quest’ultimo ha invitato iLGBTQ+ a non rinnegare o nascondere la propria sessualità se decideranno di volare in. “Non si possono accettare compromessi circa la propria identità o sessualità o ancora le proprie preferenze sessuali – le parole di-. Ovviamente la Coppa del Mondo sarà un contesto sicuro per ...

Corriere dello Sport

...criticato per aver invitato i tifosi inglesi che intendono recarsi in Qatar per ia ... 27 ottobre... nella lista dei preconvocati dal ct del Messico Gerardo 'Tata' Martino per iin Qatar. Ma ... 27 ottobreLe grandi prestazioni di Lozano non sono certo passate inosservate, nemmeno nel suo Messico. Il giocatore azzurro è tra i preconvocati dal ct Gerardo 'Tata' Martino per i Mondiali in Qatar. Con il Nap ...(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Ci sono gli 'italiani' Vasquez, difensore della Cremonese, e Lozano, attaccante del Napoli, nella lista dei preconvocati dal ct del Messico Gerardo 'Tata' Martino per i ...