Lazio-Midtjylland | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di giovedì 27 ottobre 2022)(calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Dazn e Sky Sport) è una gara valevole per la quinta e penultima giornata...

Maurizio Sarri carica la suanella conferenza stampa prima del match contro il. C'è da riscattare il ko dell'andata, ma soprattutto serve vincere per fare un passo in avanti ......l'impiego del jolly Dreyer (il giocatore delcon il maggiore minutaggio da inizio stagione), che pertanto contenderà un posto dal 1' a Isaksen, Kaba e Sisto. PROBABILI FORMAZIONI(4 ...L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa ha citato il Napoli come esempio da cui imparare per il futuro.I biancocelesti costretti a fare punti per puntare alla qualificazione al prossimo turno. C’è da riscattare pure il pesante ko dell’andata ...