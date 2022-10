Gli ultimi folli minuti di Atletico e Tottenham

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ci deve essere una regola da qualche parte, nei libri di economia, di sociologia, o forse c’entra con la termodinamica, secondo cui se provi a mettere mano su un aspetto specifico di un sistema complesso, se provi a controllare una parte del tutto, cioè, crei inevitabilmente uno scompenso che non ti aspetti da qualche altra parte. Come in quei cartoni animati di una volta in cui un personaggio prova a tappare un buco sulla carena di una nave e l’acqua sprizza da un altro buco, lui mette la mano sul primo buco e l’acqua lo schizza in faccia dal secondo. Di sicuro è una regola valida per il calcio che stiamo vedendo in questi anni; calcio a cui forse spetta (come un tempo spettava al teatro, alla letteratura e alla scienza, ma oggi spetta al calcio come ambito su cui noi umani concentriamo la maggior parte delle nostre attenzioni) il compito di rappresentare l’eterno conflitto tra ordine ...