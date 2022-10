Agenzia ANSA

Con queste ultime vittime, sono oltre 70 le persone decedute nelle ultime settimane per le conseguenze dellenel Paese, 54 delle quali nella frana dell'8 ottobre a Las Tejerías, nello stato di ......propendere per questa soluzione) che potrebbe aver 'contribuito' a queste anomalesulla ... Fortunatamente durante le recentidi settembre questo corso d'acqua "sotterraneo" ha deciso di "... Frane e piogge in Venezuela, muoiono madre con due bambini Almeno tre persone sono morte, tra cui due bambini, a causa di una frana provocata dalle forti piogge registrate nelle ultime ore in Venezuela. (ANSA) ...L’allarme dei consorzi di bonifica: Italia capovolta, Nord e Centro assetati, il Sud saturo. E l’imprevedibilità climatica (gelate improvvise, bombe d’acqua, grandinate) mette a rischio i raccolti ...