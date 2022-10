Filippo Giaccaglia | un arbitro partito da lontano

(Di giovedì 27 ottobre 2022)da Jesi alla Lega Pro: l’ascesa di unda. In un caldo pomeriggio romagnolo (domenica 25 agosto 2019), in occasione del match di serie C Rimini-Imolese, insolito protagonista fu il giovane marchigiano. Un promettente fischietto in grado di riportare la sezione arbitrale di Jesi, dopo ben 35 anni, fra i professionisti. E lo ha fatto da ‘matricola’, con stile, autorità e pragmatismo, mettendo in atto una direzione di gara davvero impeccabile. “Saremo tutti con te, anche solo col pensiero, e anche da lassù Romeo Giannoni ti guiderà sfiorandoti il viso. In bocca al lupo da tutta la sezione”, aveva commentato la sezione AIA di Jesi. Sezione allora sapientemente presieduta da Riccardo Piccioni, riconfermato ...

A dirigere la gara ci saràdella sezione di Jesi coadiuvato dagli assistenti Mattia Bartolomucci di Ciampino e Alessandro Munerati di Rovigo. Tabellino TURRIS: Perina P., Boccia S.,...... valevole per la 10a giornata di serie C, si giocherà allo Stadio Liguori di Torre del Greco oggi, 23 ottobre, alle 17.30 e sarà diretta dadella sezione di Jesi. Assistenti: ...La partita Turris - Crotone di domenica 23 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del Girone C di Serie C 2 ...Tutto pronto allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, dove a partire dalle 17.30 si disputerà Turris-Crotone, gara del decimo turno del girone C di Lega Pro. Vediamo i ventidue […] ...