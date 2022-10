Crisanti non molla lo stipendio da medico “Guadagno di più” | scoppia la bufera

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Nuovo ciclone che si scatena sulla testa di Andrea. Il neo senatore del Partito Democratico, riferisce Repubblica, ha deciso di non rinunciare alloda direttore della Microbiologia di Padova, preferendolo a quello da parlamentare. Una scelta che ha creato malumori nella città veneta, dove lo accusano di aver fatto tale scelta per guadagnare di più. “È vero, sì. Ho optato per lod'origine, composto dall'attività con l'Università di Padova e con l'Azienda ospedaliera” spiega, divenuto noto in Italia per le sue partecipazioni televisive durante la pandemia Covid. “È - dice ancora il microbiologo - una questione di contributi previdenziali, di continuità nel versamento. Me l'hanno consigliato in Senato. Del resto è una cosa che fanno molti magistrati, è una prassi normale. ...

...questione di contributi previdenziali " chiarisce" di continuità nel versamento. Me l'hanno consigliato in Senato. Del resto è una cosa che fanno molti magistrati, è una prassi normale...."Lo fanno già molti magistrati" "cambia molto come importo ma per la pensione conveniva. È una cosa legittima , consentita dalla legge ", ha aggiunto, sottolineando di aver compiuto una ...Il senatore Pd manterrà il proprio compenso universitario, peraltro più alto, per una convenienza legata ai contributi previdenziali. "Me l'hanno consigliato in Senato. È una cosa legittima" ...Certamente il suo volto ci è diventato particolarmente noto durante la pandemia da Covid-19, essendo stato uno dei promotori dell’informazione in un periodo di tante criticità, anche dal punto di vist ...