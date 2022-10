“Un ottimo portiere ma…” | Milan | Gazidis netto sull’ex rossonero

Eurosport IT

Avevano rinnovato il contratto di Donnarumma, che è un, ma c'era bisogno di un nuovo contratto enorme per trattenerlo. Alcuni contratti erano troppo alti rispetto alle prestazioni in ...Avevano rinnovato Gianluigi Donnarumma, un, ma con un contratto enorme per trattenerlo. Alcuni contratti erano troppo alti rispetto alle prestazioni in campo di questi giocatori. ... Milan, Ivan Gazidis, intervista d'addio "Il nuovo stadio si farà dal 2023" Ivan Gazidis, ad del Milan, ha parlato in un'intervista a ESPN: "C'erano molti contratti pesanti, quasi troppi da nominare, giocatori che costavano parecchio come Bonucci per ...L'ad rossonero dopo il Cda: "Molto scetticismo sulla politica dei giovani. Esclusione dalle coppe europee il punto più basso" ...