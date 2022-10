Tumori | quando preoccuparsi delle alterazioni della voce e come comportarsi

Leggi su dilei

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Arrivare presto,si parla di tumore, è un fattore chiave per ottenere i risultati migliori dalle cure. Purtroppo,si parla di tumore del capo e del collo, non sempre si raggiunge questo obiettivo. Così può accadere che i trattamenti possano andare ad influire sulla capacità di emettere la propria. Grazie all’innovazione tecnologica, con ll’App “La Mia”, si può avere sullo smartphone uno strumento di comunicazione assistita, studiato per chi, affetto da un tumoretesta e del collo, si trova senzao con difficoltà a parlare. Ma ciò che conta è muoversi per tempo. Ed allora capire i segnali d’allarme è importante, per parlarne con il medico. Alterazionemettersi in guardia Gola che ...