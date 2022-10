Sondaggi Bidimedia | Fdi cresce e consolida il primato

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dalle elezioni del 25 settembre al 20 ottobre Fratelli d’Italia è cresciuta dell’1,1% al 27,1%ndo il suo. A sostenerlo sono gli ultimi. Il partito guidato dalla neo premier Giorgia Meloni raccoglie soprattutto i voti andati persi da Lega e Forza Italia che calano rispettivamente all’8,5% (-0,3%) e al 7,9% (-0,2%). Gli azzurri di Berlusconi subiscono inoltre il sorpasso da parte di Azione/Italia Viva in crescita di quattro decimi all’8,2%. Male invece il Partito Democratico che perde quasi un punto percentuale e scivola al 18,2%. Al contrario, il Movimento 5 Stelle prosegue il suo trend ascendente portandosi al 16,2% (+0,8%). Un altra forza politica che incrementa il proprio consenso è la lista Verdi/Sinistra Italiana data al 3,8% (0,2%). In negativo tutti gli altri partiti ...

