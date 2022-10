Roma | passeggia nudo in strada | choc in via Tuscolana

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un uomo camminavasu viaieri pomeriggio. L’allarme in Questura è arrivato alle 17.07 di martedì 25 ottobre: “C’è un uomo che camminaa centro… vicino allo spartitraffico”. Diverse le telefonate arrivate alla sala operativa per segnalare quanto stava succedendo. E i poliziotti non si sono fatti attendere sono accorsi. Al loro arrivo gli agenti hanno, effettivamente trovato un uomo che camminava completamentecon passo spedito. Oltre alle volanti sul posto in breve sono arrivate anche due ambulanze. L’uomo, del quale non si conoscono le generalità, è stato sottoposto a Tso, trattamento sanitario obbligatorio, e accompagnato all’ospedale di Tor Vergata per essere sottoposto alle cure del caso. Il video diventa virale Qualcuno dei passanti ha anche realizzato un video di 9 ...