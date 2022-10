Perché studiare greco classico e latino? In un’intervista al latinista Gaetano De Bernardis

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) I benefici dell'apprendimento dele delsono molteplici, ancora oggi e, forse, più di quanto lo fossero quando la tecnologia non avesse invaso e condizionato la lingua e il modo di esprimersi. Alcune persone studianosolo per pochi anni, con un obiettivo pragmatico specifico in mente, La conoscenza delle lingue classiche aiuta gli studenti a raggiungere obiettivi di grande rilevanza e spessore culturale, umano e professionale. Nascondere una verità di questo tipo vuol dire non considerarne la grande importanza che le lingue classiche hanno sempre avuto e continuano ad avere nella nostra lingua. L'articolo .