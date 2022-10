Milano | incendio in casa in via Lorenteggio | morto un uomo di 77 anni

in casa in via Lorenteggio: morto un anziano , non una donna come era stato detto in un primo momento. Aveva 77 anni la persona deceduta stamani nell'di un appartamento in ...Unè scoppiato questa mattina in via Lorenteggio a: un anziano di 77 anni disabile è morto tra le fiamme. Il rogo è avvenuto al piano terra di un palazzo di case popolari dell'Aler al ...MILANO – Drammatico episodio accaduto a Milano dove una persona è morta nell’incendio del proprio appartamento, in un palazzo di via Lorenteggio. E’ successo questa mattina, mercoledì. All’interno del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...