L’ultimo sondaggio Atlas sorride a Lula

'8 novembre 2022, uno tsunami senza precedenti di elettori si ... legale e senza pietà caccerà ognipuzzolente traditore ...dell'autore di Roger and Me sembra trovare conforto in un...... come riportato dall'Swg, sarebbe crollato dall'8% delle politiche al 6,2% .'ultima parola spetterà a Berlusconi, che dovrà accontentare i tanti azzurri della 'vecchia guardia' ...