(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nel 2021 sono stati rilasciati 241.595 permessi di soggiorno, 135mila in piu' del 2020. I flussi in ingresso sono tornati ai livelli pre -ma non c'e' stato un vero recupero, nonostante una ...

Agenzia ANSA

Nel 2021 sono stati rilasciati 241.595 permessi di soggiorno, 135mila in' del 2020. I flussi in ingresso sono tornati ai livelli pre - Covid ma non c'e' stato un vero recupero, nonostante una notevole crescita dei permessi per lavoro, di cui hanno beneficiato in modo ..."Se guardiamo ai numeri del primo semestre, o dei primi 8 mesi di quest'anno, l'ha recentemente pubblicato il dato di 8 mesi registrando una crescita dell'export tendenziale del 21%. ... Istat: "Piu' migrazioni dopo Covid, soprattutto ucraini" - Italia Nel 2021 sono stati rilasciati 241.595 permessi di soggiorno, 135mila in piu' del 2020. I flussi in ingresso sono tornati ai livelli pre-Covid ma non c'e' stato un vero recupero, nonostante una ...Secondo la ricostruzione di Key4biz, è stata bloccata la costituzione della società 3-I S.p.A, in attesa della valutazione del governo Meloni. Cosa si è già mosso e perché i lavoratori di Inps, Inail ...