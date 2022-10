(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Labitalia) - Al via ilpatrocinato da Inail sullein materia di prevenzione enei luoghi di lavoro presso l'Auditorium Inail a Roma. L'incontro nasce dal percorso avviato da Uni - Ente Italiano di Normazione e Sistema Impresa che si è concluso con la pubblicazione di due norme tecniche strategiche nell'ambito dell'adozione e attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione dellasul lavoro (Mog-Ssl) per le aziende del settore terziario. I due documenti entrano a far parte di un pacchetto di sei norme tecniche complessive applicabili a diversi ambiti: costruzioni edili, aziende dei servizi pubblici locali, agenzie di viaggio, aziende dei servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione e consulenza, ...

Adnkronos

Roma, 26 ott. (Labitalia) " Al via il convegno patrocinato da Inail sullevirtuose in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro presso l'Auditorium Inail a Roma. L'incontro nasce dal percorso avviato da Uni " Ente Italiano di Normazione e Sistema ...... interventi di bonifica dall'amianto e opere per evitare glidomestici; riparazione di ... come chiarito con documenti di. Tuttavia sono proprio i documenti dia sottolineare ... Infortuni, prassi virtuose su salute e sicurezza al centro del convegno su Mog e asseverazione Roma, 26 ott. (Labitalia) - Al via il convegno patrocinato da Inail sulle prassi virtuose in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro presso l’Auditorium Inail a Roma. L’incontro nasce ...Iscrizione avvenuta con successo. L'appuntamento col ritorno in campo con addosso i colori del Milan è rimandato al 2023, ma per Mike Maignan rimane ancora una flebile speranza di strappare la convoca ...