La Gazzetta dello Sport

Spargitore di sale sul terreno dell''Arena Garibaldi', con dosaggio variabile a seconda dell'importanza della partita, come un qualsiasi fattucchiere, chiromante, indovino. E per essere indovino Romeo ...di Mimmo Carratelli Napoli sempre più su, sfuggito anche alle trappole di Mourinho. Imbattuto,incon tre punti di vantaggio sul Milan. Imbattuto,in Europa con tre punti di vantaggio sul Liverpool. Dispensa gol e spettacolo. Tredici azzurri a segno in campionato, 26 gol, ... “In Italia comanda Agnelli, a Pisa comando io” Il mercato delle auto usate resta in difficoltà rispetto all’anno precedente, come dimostra la tendenza discendente delle vendite in tutti i mesi. Andiamo a vedere quali sono le auto a benzina che han ...Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Un underdog. Vale a dire lo sfavorito, il perdente considerato tale ai nastri di partenza, quello quotato pochissimo ai botteghini ma che rovescia i pronostici e taglia il.