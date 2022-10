Iling | impatto super a Lisbona | la notizia sul rinnovo

- Junior Samuel©LaPresseIl classe 2003 inglese, cresciuto per nove stagioni nelle giovanili nel Chelsea, ieri sera ha avuto unimpressionante sulla partita. L'ingresso di- Junior,...Le pagelle della Juventus dopo il ko per 4 - 3 sul campo del Benfica costato l'eliminazione dalla Champions League ...Samuel Iling-Junior, l'ultima scoperta. Quasi per tutti, almeno per coloro che un po' non l'avevano visto con le giovanili. Anche Max Allegri lo ha ...Dopo l'ottimo spezzone di gara contro l'Empoli, il gioiello si è confermato anche nella gara di Lisbona: la Juve lavora subito al rinnovo ...