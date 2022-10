I prodotti per contrastare l’invecchiamento digitale da luce blu

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Lo chiamano “digital aging” ed è una definizione piuttosto recente che indicadella pelle dovuto alla continua esposizione allablu emessa dai dispositivi elettronici. Si tratta di quella che passa dagli schermi di smartphone, computer, tablet, e luci LED davanti ai quali ci troviamo continuamente per diverse ore al giorno. Chi più, chi meno, siamo tutti vittime dele per questo alcuni esperti hanno portato avanti studi contro i raggi HEV (High Energy Visible), per dimostrare quali sono i danni effettivi dellablu. Si è così scoperto che a fare invecchiare la nostra pelle non è solamente ladel sole, ma anche quella artificiale che penetra ugualmente nell’epidermide, compromettendo lo stato di elastina e collagene. Tra le cause ...