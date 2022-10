“Deve essere squalificata” | bufera al GF Vip | lascia subito la casa?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nuovaal GF Vip, visto che un concorrente che si è ritirato ha chiesto la squalifica di una inquilina dellare. I colpi di scena non si fermano mai al Grande Fratello Vip. Adesso infatti è spuntata una vera e propria richiesta di squalifica ad un inquilina da un gieffino che L'articolo proviene da Inews24.it.

Agenzia ANSA

Terzo punto del patto fiscale sarà "una serrata lotta all'evasione fiscale (a partire da evasori totali, grandi imprese e grandi frodi sull'Iva)" che"vera lotta all''evasione non caccia ...È scritto in modo chiaro e semplice, proprio perché per noi la divulgazioneaccessibile a tutti. Lo trovi qui . Musk, Twitter deve essere il più inclusivo possibile