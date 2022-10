Alessia Marcuzzi | dopo la separazione la prima uscita è con il figlio Tommaso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)fa le sue prime apparizioni di sera da single,laè suoil suo cavaliere. C’è solo lui nella sua vita, nessun altroPaolo Calabresi Marconi. Terminati gli studi a Londra ildie Simone Inzaghi si è trasferito a Milano per lavoro, in questo modo ha anche più occasioni di stare con sua madre.sta preparando il suo nuovo programma, Boomerissima, la vedremo in tv nel 2023 su Rai 2. Ovviamente si dedica come sempre ai suoi figli, ae la piccola Mia, nata dal legame con Francesco Facchinetti.a cena con suo...