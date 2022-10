(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Il fatto non sussiste”. L’ex marciatore altoatesinoè statodall’accusa dinei confronti del medico della Fidal Pier Luigi Fiorella. Il gup di Bologna hail campione olimpico di Pechino “perché il fatto non sussiste”. I fatti risalgono all’aprile 2017 quando, nel corso della trasmissione televisiva “Dribbling”, avrebbe offeso, secondo l’accusa, la reputazione di Fiorella citando1 un presunto complotto del medico nei suoi confronti. SportFace.

Nurse24

... Leodino Galli,di calunnia nei confronti del giornalista Carlo Ceraso, rischia di finire ... Asu, Cnog e Fnsi in una nota - quando il Galli presentò una denuncia perper un ...... Leodino Galli,di calunnia nei confronti del giornalista Carlo Ceraso, rischia di finire ... Era il 2017 quando il Galli presentò una denuncia perper un articolo scritto dal ... Direttore di Nurse24.it assolto dall'accusa di diffamazione: il fatto non sussiste Accusato di diffamazione, Alex Schwazer prosciolto. Secondo il gup di Bologna il fatto non sussiste, i fatti risalgono al 2017 ...Amazon ha presentato in Italia una denuncia penale contro le recensioni false, quelle scritte dai furbacchioni che esaltano un determinato prodotto in cambio di omaggi o compensi e che, di solito, pos ...