Stangata alla Roma per i cori contro Napoli | gli squalificati

CASCINA notizie

... 'la costante discesa del prezzo del gas [...] eviterà ai consumatori una nuovasulle ... grazie alle misure di emergenza attuate dagli Stati membri in rispostacrisi energetica e al ...... le piccole e medie imprese della distribuzione alimentare si troveranno di fronte ad una... 'Se non ci saranno interventi immediati sarà complicato sopravviverecrisi da quifine ... Stangata alla mala-movida cittadina Attenzione a quanto sta per succedere in questi ultimi tempi quanto alle multe stradali: il nuovo anno potrebbe portare a un salasso ...La Cna, che in Sicilia rappresenta 55mila realtà tra piccole e medie imprese, artigiani, consumatori e pensionati, ha organizzato il 7 novembre una grande manifestazione che porterà a Palermo migliaia ...