Un'équipe di Medici senza frontiere ha trovato treammanettati e quattro feriti a seguito di probabili percosse nell'isola greca di Lesbo, ... coordinatore del progettoa Lesbo. "Eravamo ...Tre sono in avanzato stato di decomposizione, il quarto, invece, potrebbe essere di uno deidispersi nel naufragio della notte scorsa.: 'In mare si continua a morire, è ... Migranti: Msf denuncia, in manette picchiati a Lesbo Un'équipe di Medici senza frontiere ha trovato tre migranti ammanettati e quattro feriti a seguito di probabili percosse nell'isola greca di Lesbo, secondo quanto dichiarato in un comunicato. (ANSA) ...L'articolo di "Altreconomia". La commessa è stata aggiudicata per 6,65 milioni di euro. A curare la gara è stata l’Agenzia ...